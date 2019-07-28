"Динамо" заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп близок к переходу в московское "Динамо", утверждает Get Football News Germany со ссылкой на Kicker.По информации СМИ, российский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 25-летнего футболиста.Ранее сообщалось, что франкфуртский "Айнтрахт" также проявляет интерес к Филиппу.Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.