Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп близок к переходу в московское "Динамо", утверждает Get Football News Germany со ссылкой на Kicker.
По информации СМИ, российский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что франкфуртский "Айнтрахт" также проявляет интерес к Филиппу.
Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.
"СЭ"
"Динамо" заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской "Боруссии"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»