"Динамо" заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп близок к переходу в московское "Динамо", утверждает Get Football News Germany со ссылкой на Kicker.

По информации СМИ, российский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что франкфуртский "Айнтрахт" также проявляет интерес к Филиппу.

Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

"СЭ"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Динамо Боруссия Д Бундеслига
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