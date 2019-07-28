Валерий Масалитин: Крыховяк сегодня показал как нужно играть на позиции опорника

- Об игре:
Думаю, более справедливым итогом была бы ничья. Первый тайм явно остался за ЦСКА, который создавал моменты и оказывал давление. У "Локомотива" получалось далеко не всё. Возможно, не лучшая игра "железнодорожников" связана с отсутствием Антона Миранчука, которая сказывалась на выступлении команды. ЦСКА понравился в первом тайме, был серьёзный настрой и большое желание.
Во втором тайме "красно-синие" перестроились и сосредоточились на удержании счёта. В начале второго тайма был заменён Бистрович, хотя, как мне кажется, если кого-то и нужно было менять, так это Сигурдссона или Ахметова, которые выпадали из игры. Ильзат опять опустился в центральную зону, где он регулярно ошибается и привозит. Я не понимаю почему из Ахметова упорно делают опорника, это идёт во вред команде, во вред игре. В концовке матча ЦСКА смотрелся не лучшим образом, с трудом отбились.
Что же касается опорника, то вот Крыховяк сегодня и показал как нужно играть на этой позиции: всё перехватил, всё отобрал и постоянно оказывал давление. ЦСКА сильно не хватает такого красавца как Крыховяк, подобный футболист значительно облегчил бы команде жизнь.
- О системе ВАР:
А ВАР я никак не могу понять. Почему в первом спорном эпизоде не был назначен пенальти? Человек подыграл себе рукой. Я понимаю что ему мяч попал в руку, но пенальти назначались в куда более спорных эпизодах, где футболист не создавал себе преимущество рукой, но его команда всё равно наказывалась 11-метровым. Всего три тура прошло, а уже столько судейских скандалов.
- О двух победах ЦСКА подряд:
Соперники своими ошибками заметно помогают "армейцам". Если бы "Локомотив" не стал играть на контратаках сегодня, шансы бы у них были больше. А когда "армейская" молодёжь ловит азарт - она способна на многое, не просто так же ЦСКА любит побеждать с разгромным счётом. Но всё это эмоции, а какого-то тактического плана, каких-то изменений при необходимости отработать в обороне внимательней, сыграть аккуратней и т.д. - у ЦСКА этого не наблюдается, к сожалению. В большинстве случаев, если ЦСКА пропускает первым - будет в итоге в лучшем случае ничья, команда крайне редко одерживает волевые победы. Молодые игроки пока не могут включать свои морально-волевые качества, переламывать ход не лучшим образом складывающихся матчей.
Валерий Масалитин: Крыховяк сегодня показал как нужно играть на позиции опорника
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:0) в 3-м туре Премьер-Лиги.
БелПресса
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