Защитник "Динамо" Константин Рауш поделился ожиданиями от дерби со "Спартаком" в рамках 4-го тура РПЛ и провел аналогии с чемпионатом Германии, где выступал большую часть карьеры.
"В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в "Ганновере", это были встречи с "Брауншвейгом". А у "Кельна" было принципиальное противостояние с "Боруссией" из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние "Динамо" и "Спартака" — самая важная игра. Хотим взять реванш у "Спартака" за прошлый сезон, когда проиграли дважды (0:1, 1:2).
Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды", — цитируют Рауша "Известия".
Константин Рауш: противостояние "Динамо" и "Спартака" - самая важная игра в России
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