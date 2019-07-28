Главный тренер "Рубина" испанец Эдуардо Докампо объяснил, почему старается говорить на русском языке, даже не понимая его до конца.
"На самом деле я пытаюсь говорить на русском, не зная его до конца. Но пытаюсь говорить, объяснять свои мысли на русском, потому что понимаю, что всем будет приятно. Когда иностранец общается через переводчика, не все мысли корректно доносятся до адресата.
Недавно смотрел "Король Лев" в кинотеатре. Пытаюсь смотреть в русской озвучке, потому что это помогает мне продолжать учить язык. У меня на столе есть и футбольная литература на русском: биография Карло Анчелотти. Есть книга "Девушка в поезде". Там есть слова и фразы, которые мне пригодятся.
Изучал ли украинский язык, работая в киевском "Динамо"? Нет, там многие понимают по-русски. У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский", - цитирует Докампо sport.business-gazeta.
Главный тренер "Рубина": в киевском "Динамо" новички пытались учить русский язык, думая, что он местный, но на них обижались
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