Письмо, которое подписано гендиректором клуба Томасом Цорном на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было отправлено в ведомство еще 22 июля.
В своем обращении руководство клуба попросило провести прокурорскую проверку по факту действий росгвардейцев после матча.
"Спартак" обратился в прокуратуру по поводу избиения фанатов ростовским ОМОНом
"Спартак" обратился в генпрокуратуру по поводу избиения сотрудниками ростовского ОМОНа болельщиков красно-белых после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом", сообщает Телеграм-канал "Мутко против".
Фото: ТАСС
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