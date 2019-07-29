"Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся.
Обида на суровый приговор? Не обида, это другое. Наказание должно быть соразмерное. Не должно быть так, как сейчас. Мы не говорим сейчас про нас конкретно. За 10 месяцев пребывания в СИЗО много историй послушали от сокамерников, и сделали вывод — не всегда, к сожалению, справедливость в нашей стране ставится во главу угла", - цитирует Кокорина "МК".
Александр Кокорин: хотелось бы вернуться в футбол
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который отбывает тюремный срок, рассказал о желании вернуться в футбол.
Фото: Sport24
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