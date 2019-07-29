Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении "Зенита" на старте сезона РПЛ. Питерцы одержали три победы в трех матчах.
"Понятно, что "Зенит" еще не в форме, но они молодцы, добились 100%-го показателя в трех матчах. Но команда еще набирает кондиции, при том, что есть травмированные футболисты в лице Шатова, Нобоа, Кузяева и Смольникова. Вчера Лунев выдал хороший матч, до этого он не смог показать свои лучшие качества. Сейчас ему психологически будет легче, он вчера спасал команду.
В российском чемпионате нет равных Дзюбе, Азмуну и Барриосу — это высококлассные футболисты. Еще есть Жирков, который выходит, как король и его поймать никто не может. Он, конечно в возрасте, но все равно приносит пользу. Стоит отметить Ивановича и Ракицкого, которые играют важную роль к команде. Да, они возрастные, но тянут команду за собой. Подбор игроков "Зенита" влияет на результат и решает исходы матчей. Я бы сказал, что у "Зенита" все идет по плану в чемпионате России", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов: в российском чемпионате нет равных Дзюбе, Азмуну и Барриосу
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