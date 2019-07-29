Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался насчет перспектив форварда "Зенита" Александра Кокорина вернуться на былой уровень.
"По Кокорину могу сказать, что у него должна быть жажда вернуться на топовый уровень футбола. Конечно, его ждут и ему будет выдан шанс, но ему не стоит сидеть спустя рукава.
Он должен делать потихоньку зарядку и физические упражнения, держать себя в форме и быть готовым вернуться к большому футболу. Кокорин должен всегда поддерживать форму по возможности, потому что его очень ждет "Зенит", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов: у Кокорина должна быть жажда вернуться на топовый уровень, его очень ждет "Зенит"
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