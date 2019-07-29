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Геннадий Орлов: у Кокорина должна быть жажда вернуться на топовый уровень, его очень ждет "Зенит"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался насчет перспектив форварда "Зенита" Александра Кокорина вернуться на былой уровень.

"По Кокорину могу сказать, что у него должна быть жажда вернуться на топовый уровень футбола. Конечно, его ждут и ему будет выдан шанс, но ему не стоит сидеть спустя рукава.

Он должен делать потихоньку зарядку и физические упражнения, держать себя в форме и быть готовым вернуться к большому футболу. Кокорин должен всегда поддерживать форму по возможности, потому что его очень ждет "Зенит", - цитирует Орлова Sport24.ru.

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Теги: Орлов Кокорин Зенит
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