» » "Рубин" с минимальным счетом победил "Ахмат"

"Рубин" с минимальным счетом победил "Ахмат"

В матче третьего тура чемпионата России "Рубин" дома победил "Ахмат".

Чемпионат России

3 тур

Гол: Кьяртанссон, 75

Рубин: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков (Кьяртанссон, 46).

Ахмат: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков (Михалик, 85), Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг (Роши, 73).

Предупреждения: Иванов, 60, Бериша, 64, Коновалов, 75, Харин, 81,

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Опубликовал:
Теги: Рубин Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)