В матче третьего тура чемпионата России "Рубин" дома победил "Ахмат".
Чемпионат России
3 тур
Гол: Кьяртанссон, 75
Рубин: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков (Кьяртанссон, 46).
Ахмат: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков (Михалик, 85), Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг (Роши, 73).
Предупреждения: Иванов, 60, Бериша, 64, Коновалов, 75, Харин, 81,
"Рубин" с минимальным счетом победил "Ахмат"
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