Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о перспективах главного тренера московского клуба Олега Кононова.
"Спартак" пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В "Спартаке" сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником "Спартака"? Конечно готов", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Владимир Быстров: я готов возглавить "Спартак"
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