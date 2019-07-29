Российский футбольный союз недоволен качеством газона на стадионе московского "Спартака", сообщает "Рейтинг Букмекеров".
19 июля на "Открытие-Арене" прошел концерт британского поп-музыканта Эда Ширана. После него агрономы не успели привести поле в порядок. Местами на газоне видны проплешины, а сам грунт не окреп.
Чуть лучше ситуация была на первом матче сезона против "Сочи", который состоялся 13 июля и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0. Однако даже на тот момент РФС признал поле "Спартака" худшим среди всех стадионов, принимавших матчи 1-го тура РПЛ.
"На стадионе проводят агротехнические мероприятия. Есть много проблемных мест. Идет подкормка газона. Разница между этой и здоровой травой видна. Оценка качеству газона — "тройка". Но переносить игру РФС не будет. Трава еще молодая, подрастает, поле прошито", — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
РФС недоволен качеством газона на стадионе "Спартака"
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