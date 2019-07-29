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Геннадий Орлов выступил в защиту Кононова: дайте тренеру поработать

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал призывы некоторых экспертов и болельщиков уволить главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

"Такая глупость, как ведут себя люди, которые кричат об уходе Кононова. Дайте тренеру поработать, если команда четыре раза попадает в штангу, значит, моменты есть. Другое дело, что бросается в глаза игра в обороне. Защитники ругаются между собой, им надо найти общий язык. Все должны быть один за одного, вы можете ругаться на тренировках, но на матче все должны играть друг за друга. Однажды в "Спартаке" в пятидесятые годы один полузащитник увел жену у другого. Потом за пределами поля и на тренировках один бросался на другого, кто увел у него жену. Он постоянно кидался в драку, но на футбольном поле они друг другу помогали, они были настоящими профессионалами, хотя назывались любителями. Важно иметь хорошие взаимоотношения к команде.

Кононов хотел из лучших побуждений сказать про Черенкова, но разве можно так за слова цепляться? Такое нельзя делать, Шалимову некорректно так было высказываться. Надо было оставить это незамеченным, ясно, что это косяк. Но так произошло, все, кто был там в этот день, говорили, что Федор Черенков для них как живой. Шавло об этом сказал, некоторые вещи надо оставлять незамеченными и не отвечать. Нехорошо со злом быть, толерантность и доброта — этого сейчас нет в спартаковской семье", - цитирует Орлова Sport24.ru.

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Теги: Орлов Кононов
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