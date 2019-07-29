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"Спартак" согласился продать Фернанду в Китай

"Бейцзин Гоань" предложил "Спартаку" 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернанду.

По нашим данным, красно-белые согласились с такими условиями и в самое ближайшее время хавбек уедет в Китай – трансферная кампания там, согласно данным ФИФА, завершится 31 июля. Самого бразильца привлекло серьезное повышение зарплаты – вместо 2,8 миллиона евро в год он станет зарабатывать 4,5 миллиона.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба.

"Спорт-Экспресс"

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Теги: Фернанду Спартак
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