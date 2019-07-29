Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков после победы над "Спартаком" (2:0) в матче РПЛ рассказал, сколько зарабатывают игроки команды.
– Вы как-то сказали: "Тамбов" постарается доказать, что в футболе не все решают деньги".
– Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так – это пока только одна игра. Про победу над "Спартаком" надо забыть и уже думать о Туле.
– Можете назвать самую большую зарплату у игроков "Тамбова"?
– Где-то 700-750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.
– А минимальная?
– 60 тысяч рублей.
– Этот человек выходил на поле?
– Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200-250 тысяч, – сказал Худяков.
"СЭ"
Спортдиректор "Тамбова": против "Спартака" играли ребята с зарплатой 200-250 тысяч рублей в месяц
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