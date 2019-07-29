Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела - о выступлении команды в нынешним сезоне.
"Зенит" - безоговорочный фаворит сезона", но ему нужно быть очень аккуратным, так как основные конкуренты в лице московских команд и "Краснодара" будут ждать осечки лидера. Сейчас "Зениту" необходимо набирать максимум очков, потому что уже осенью ему предстоит играть еще и в Лиге чемпионов. Тогда сине-бело-голубым будет гораздо тяжелее. Так что лучше уже сейчас обеспечить себе определенную фору", - цитируют Петржелу "Известия".
Властимил Петржела считает "Зенит" безоговорочным фаворитом сезона
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