Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал о совсместной работе с Курбаном Бердыевым в период выступлений за "Ростов".
"В Испании был товарищеский матч: тренеры против администраторов. Курбан Бердыев повозил четверых, отдал передачу, открылся и в подкате забил гол. Все в изумлении, за голову схватились. Это сняли на видео. Сейчас покажи - разорвало бы Instagram. Но насколько я знаю, Бекиич не разрешил выкладывать это в Сеть.
Я очень уважаю его, уникальный тренер. Поэтому решил таким маленьким секретом поделиться, надеюсь, ничего страшного. Кстати, после чемпионства он мне позвонил. Я сыграл один матч же, в первом круге против "Ростова", - цитирует Терентьева "Фонтанка".
Денис Терентьев: Бердыев уникальный тренер
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