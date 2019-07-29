"Оренбург" ищет опорного полузащитника и вратаря

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал трансферную политику клуба в этом сезоне, а также сообщил, что комплектование состава закончится после приобретения опорного полузащитника и вратаря."Трансферная кампания почти завершена. Нам необходимо укомплектоваться в опорную зону, нужен будет еще один человек. Также ищем вратаря. Пока все в процессе. Один игрок на примете есть, но пока он под вопросом", — сообщил Кияев.В летнее трансферное окно состав "Оренбурга" пополнили полузащитник "Нижнего Новгорода" Тимур Аюпов и нападающий брестского "Динамо" Джоэль Фамейе. Также были арендованы защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов и форвард "Казанки" Артем Галаджан.