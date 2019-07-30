Сергей Юран спрогнозировал, что "Спартак" по окончании чемпионата займет с натяжкой пятое место

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран спрогнозировал, какое место займут красно-белые по окончании российского чемпионата."Шестое-седьмое, с натяжкой — пятое. Нынешняя игра команды — жалкое зрелище. "Сочи" на фоне "Спартака" смотрелся не хуже. А "Тамбов" и вовсе переиграл красно-белых! После такого провального матча спартаковцы должны были отдать свои зарплаты парням из "Тамбова", которые могли не два безответных мяча "Спартаку" забить, а четыре!", — сообщил Юран.После трех туров РПЛ москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка.В следующем матче чемпионата России красно-белые встретятся с "Динамо". Игра состоится 3 августа на "Открытие Арене".