Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что Александр Самедов еще мог бы выступать на профессиональном уровне. Ранее футболист объявил о завершении карьеры.
"Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит мы должны его уважать. Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира, как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом. Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он доложен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру
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