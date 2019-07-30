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"Порту" не собирается продавать капитана перед матчем с "Краснодаром"

"Порту" отверг предложение "Монако" по капитану команды Данилу Перейре, сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщалось ранее, монегаски готовы были заплатить за 27-летнего опорного полузащитника 30 миллионов евро. В прошлом матче он сыграл за "Порту" в 10 матчах Лиги чемпионов, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт португальца с "Порту" будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

"СЭ"

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Теги: Порту Краснодар
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