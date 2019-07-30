Первый российский теннисист, введенный в Международный зал теннисной славы, обладатель двух Больших шлемов и в недалеком прошлом первая ракетка мира Марат Сафин станет гостем программы "Тает лед" с Алексеем Ягудиным, которая выйдет в эфир на "Матч ТВ" 31 июля в 17:25.
Отвечая на вопрос ведущего о детской мечте, Сафин сказал: "Я никогда не хотел быть теннисистом. Все детство мечтал быть футболистом "Спартака". Но так как матушка моя была тренером, то стать футболистом у меня шансов не было. Теннис дал хороший старт по жизни. Я благодарен родителям, что они настояли на этом".
Марат Сафин: я никогда не хотел быть теннисистом. Все детство мечтал быть футболистом "Спартака"
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