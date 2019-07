"Спартак" пожелал успехов Самедову, который объявил о завершении карьеры

View this post on Instagram

Сегодня о завершении карьеры игрока объявил Александр Самедов ? ?? Воспитанник «Спартака» дебютировал в составе первой команды красно-белых в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год полузащитник выступал за другие московские клубы, а в 2017 триумфально вернулся в родной «Спартак» — стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. ? Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей. ? ?? Желаем Александру успехов во всех начинаниях!