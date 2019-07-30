"Спартак" пожелал успехов Самедову, который объявил о завершении карьеры

Официальный инстаграм "Спартака" опубликовал новую фотографию.Красно-белые пожелали успехов экс-полузащитнику команды Александру Самедову, который ранее объявил о завершении карьеры."Желаем Александру успехов во всех начинаниях!" – написано в инстаграме красно-белых.В составе "Спартака" Самедов стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017).