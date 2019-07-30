Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможный переход Федора Чалова в "Кристал Пэлас".
"Я думаю, у Федора получится. Тут не угадаешь с выбором команды, иногда можно поехать в топ-клуб и потеряться, а можно поехать в средний клуб, но проявить себя. Федор должен сам решить этот момент. Подходит ли стиль АПЛ Чалову? В Англии сейчас играют в комбинационный футбол, а команд, которые играют в бей-беги, мне кажется, уже нет, если только в Чемпионшипе, там более упрощенный футбол.
Мы уже видели, что многие российские игроки уезжали в топ-клубы, но не смогли себя в полной мере проявить, повторюсь, тут не угадаешь. Иногда лучше поехать в средний клуб и оттуда начать проявлять себя, чтобы добраться до топ-клуба. Самое главное, чтобы он смог адаптироваться. Мне кажется, когда тебе предоставляется шанс поиграть в АПЛ, то его надо использовать", - цитирует Гусева Sport24.ru.
Ролан Гусев: если у Чалова есть шанс поиграть в АПЛ, надо его использовать
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»