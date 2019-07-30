Андрей Тихонов рассказал о сложностях общения с игроками

Бывший главный тренер "Енисея" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о сложностях отношений с игроками.– Раньше тренеры были со всеми одинаковыми. Сейчас, мне кажется, другая ситуация. Потому что у всех характеры разные. Нельзя всех под одну гребенку равнять. Потому что одного нужно хвалить, чтобы он поднял голову и горы свернул. А другого, наоборот, ругать. Здесь необходимо и себя контролировать, и футболистов.- Главное, сейчас у них есть контракты – они защищены. У нас тоже были контракты, да, но тогда Романцев мог прекратить выплачивать премиальные, зарплату – мол, пока не начнете побеждать, ничего не получите. Могли телевизоры из базы убрать, потому что кто-то увидел, что у кого-то свет горит после полуночи, а завтра игра. Тогда были рычаги – закрыть на базе на 3-4 дня, прекратить выплачивать деньги. Тренерам было легче. Тем более мы все были русские, иностранцев не было.А сейчас футболисты защищены. Но клубы стараются не звать игроков, которые ведут себя как, образно говоря, дебилы. Больного на всю голову никто не будет брать в команду.– Нет. Когда я работал в Самаре, то сразу собрал ребят и сказал: "Не надо ко мне подходить и спрашивать, почему я не играю и все такое". Это дело тренеров. Может, в данный момент мы решили так из-за тактики, каких-то других моментов. Это мое решение. Или вот мы с ребятами договорились: если я кого-то меняю, давайте условимся, что вы ничего не бурчите под нос. Я вас меняю, и мы все жмем друг другу руки, или никто никому не жмет. И все договорились вести себя нормально. Потому что если у тебя коллектив здоровый, со стороны это сразу видно. Порой смотришь, кого-то поменяли, он идет, и стоит сплошной мат. И еще тренеру может руку не пожать.