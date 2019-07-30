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Андрей Тихонов рассказал о сложностях общения с игроками

Бывший главный тренер "Енисея" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о сложностях отношений с игроками.

– Раньше тренеры были со всеми одинаковыми. Сейчас, мне кажется, другая ситуация. Потому что у всех характеры разные. Нельзя всех под одну гребенку равнять. Потому что одного нужно хвалить, чтобы он поднял голову и горы свернул. А другого, наоборот, ругать. Здесь необходимо и себя контролировать, и футболистов.

– Сейчас еще тяжелее найти контакт с игроками?

- Главное, сейчас у них есть контракты – они защищены. У нас тоже были контракты, да, но тогда Романцев мог прекратить выплачивать премиальные, зарплату – мол, пока не начнете побеждать, ничего не получите. Могли телевизоры из базы убрать, потому что кто-то увидел, что у кого-то свет горит после полуночи, а завтра игра. Тогда были рычаги – закрыть на базе на 3-4 дня, прекратить выплачивать деньги. Тренерам было легче. Тем более мы все были русские, иностранцев не было.

А сейчас футболисты защищены. Но клубы стараются не звать игроков, которые ведут себя как, образно говоря, дебилы. Больного на всю голову никто не будет брать в команду.

– Были ситуации, когда к вам подходил футболист и спрашивал: "Почему я не играю?"

– Нет. Когда я работал в Самаре, то сразу собрал ребят и сказал: "Не надо ко мне подходить и спрашивать, почему я не играю и все такое". Это дело тренеров. Может, в данный момент мы решили так из-за тактики, каких-то других моментов. Это мое решение. Или вот мы с ребятами договорились: если я кого-то меняю, давайте условимся, что вы ничего не бурчите под нос. Я вас меняю, и мы все жмем друг другу руки, или никто никому не жмет. И все договорились вести себя нормально. Потому что если у тебя коллектив здоровый, со стороны это сразу видно. Порой смотришь, кого-то поменяли, он идет, и стоит сплошной мат. И еще тренеру может руку не пожать.

"Российская газета"

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Теги: Тихонов
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