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Родриго Бекао: переезд из Бразилии в Россию серьезно изменил мою жизнь

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился впечатлениями от перехода в "Удинезе".

23-летний бразилец, в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА на правах аренды, заключил с "зебрами" пятилетний контракт — до лета 2024 года. Права на Бекао принадлежали бразильскому клубу "Баия".

"Я перешел в "Удинезе", чтобы добиться больших целей, и я сделаю для этого все возможное. Уверен, здесь в команде будет семейная обстановка. Есть все предпосылки, чтобы провести хороший сезон.

Переезд из Бразилии в Россию серьезно изменил мою жизнь. Теперь я с большим энтузиазмом готов окунуться в другую реальность. Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА — надеюсь, это сработает и в "Удинезе", - цитирует Бекао пресс-служба итальянского клуба.

Sport24.ru

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Теги: Бекао ЦСКА
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