Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подчеркнул, что зарплата потенциального новичка Малкома не скажется на атмосфере в команде.
"Зенит" ведет переговоры о переходе Малкома из "Барселоны". Трансфер 22-летнего бразильца может обойтись петербургскому клубу в 50 млн евро, а зарплата Малкома может составить 6,5 млн евро за сезон.
"У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба.
Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.
Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита". В этом смысле перекосов не будет", - цитирует Медведева "Фонтанка".
Александр Медведев: Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита"
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