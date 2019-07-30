Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о перспективах Олега Кононова и высказался о возможном приходе в московский клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Дай бог, конечно, чтобы Кононов выбрался из этой непростой ситуации, но, как мне кажется, вряд ли у него получится. Еще два-три тура с неудачными результатами — даже не с поражениями, а с ничьими — и вопрос встанет о кардинальных переменах. Все как всегда: вернемся к привычной чехарде с тренерами.
Честно, я не хотел бы, чтобы Кононова уволили. Понимаю его как коллега, как такой же тренер. Поверьте: если не будет результата, Кононов сам напишет заявление. Он не будет сидеть и ждать, чтобы ему выплатили неустойку. Достаточно хорошо знаю этого человека.
Если на данном этапе сам Черчесов пойдет в "Спартак", для клуба это идеальный вариант. Жесткий человек со своими принципами, который может высказать мнение руководству о том, как именно достичь результата. Это как раз то, что нужно клубу. Особенно такому, как "Спартак", - цитирует Юрана "Советский спорт".
Сергей Юран: если на данном этапе сам Черчесов пойдет в "Спартак", для клуба это идеальный вариант
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»