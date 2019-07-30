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Сергей Юран: если на данном этапе сам Черчесов пойдет в "Спартак", для клуба это идеальный вариант

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о перспективах Олега Кононова и высказался о возможном приходе в московский клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Дай бог, конечно, чтобы Кононов выбрался из этой непростой ситуации, но, как мне кажется, вряд ли у него получится. Еще два-три тура с неудачными результатами — даже не с поражениями, а с ничьими — и вопрос встанет о кардинальных переменах. Все как всегда: вернемся к привычной чехарде с тренерами.

Честно, я не хотел бы, чтобы Кононова уволили. Понимаю его как коллега, как такой же тренер. Поверьте: если не будет результата, Кононов сам напишет заявление. Он не будет сидеть и ждать, чтобы ему выплатили неустойку. Достаточно хорошо знаю этого человека.

Если на данном этапе сам Черчесов пойдет в "Спартак", для клуба это идеальный вариант. Жесткий человек со своими принципами, который может высказать мнение руководству о том, как именно достичь результата. Это как раз то, что нужно клубу. Особенно такому, как "Спартак", - цитирует Юрана "Советский спорт".

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Теги: Юран Спартак Черчесов
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