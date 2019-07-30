» » Андрей Тихонов: некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды

Андрей Тихонов: некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов оценил трансферную политику команды этим летом.

– Некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды, которая борется за чемпионство. И те ошибки, которые мы видим, тому подтверждение.

– Из "Спартака" продолжают уходить опытные футболисты. Не кажется, что перестройка проходит слишком стремительно?

– Кто-то смотрит на ЦСКА, который обновился наполовину и при этом довольно неплохо выглядел в том сезоне. Наверно, для кого-то такой пример может оказаться заразительным. Мол, даже с такой перестройкой можно обойтись без потери места в еврокубках. Но, я думаю, не всегда так получается. Когда ты отдаешь своих лидеров, как Зе Луиш, Промес, то нужно делать соответствующие замены. Если ты, конечно, хочешь побеждать. Если вы убираете системного футболиста, сложно сделать так, чтобы "Спартак" не просто остался таким, а стал еще лучше.

– Ваше мнение в целом о нынешней трансферной кампании "Спартака"?

– Когда руководство меняется, с новыми людьми вдруг появляются новые футболисты. Тот же Баду из третьего дивизиона, я слышал, как-то связан агентскими делами с новым спортивным директором "Спартака". Я лично этот трансфер не понимаю. Понсе? Посмотрим. Двигается он вроде хорошо, но от него ждут голов. Спартаковских болельщиков надо в себя еще влюбить. Нападающий это может сделать только решающими голами и победами, а не просто беготней. Зе Луиш, может, не сверхмного забивал, но нередко делал это в решающие моменты, потому его и любили. Мирзов? Человек сборы с командой не прошел. У него, конечно, есть какой-то уровень, но "Спартак" – команда специфическая, не каждому в ней удается свой уровень показать.

"Российская газета"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Тихонов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Леонардо проведет переговоры с Неймаром
Андрей Тихонов: некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды 1
Сергей Юран: если на данном этапе сам Черчесов пойдет в "Спартак", для клуба это идеальный вариант 2
Александр Медведев: Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита" 1
Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "МЮ"
Родриго Бекао: переезд из Бразилии в Россию серьезно изменил мою жизнь 1
Патрик Кутроне перешел в "Вулверхэмптон"
Патрис Эвра: если бы не футбол, я бы просил милостыню на улице 1
Евгений Алдонин: Чалов первый год сыграл на очень хорошем уровне. Может, стоит на год остаться в ЦСКА 4
Алексей Ребко: руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими игроками
Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Реалом" в полуфинале турнира в Мюнхене
Луиз Адриано официально перешел в "Палмейрас" 75
Вратарь "Тамбова" Шелия - о победе над "Спартаком": Джикия спросил, на фига я отбил удар Жиго 2
Сергей Карасев извинился перед ФК "Оренбург" за ошибки в матче с "Зенитом" 13
АЗ подтвердил переговоры со "Спартаком" по Тилу 6
Андрей Тихонов рассказал о сложностях общения с игроками
Ролан Гусев: если у Чалова есть шанс поиграть в АПЛ, надо его использовать 2
Алексей Ребко: Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета
Жозе Моуринью может стать новым тренером в "Валенсии"
Андрей Кобелев заявил, что Самедова нельзя считать скандалистом и предателем
Андре Силва все еще может перейти в "Монако"
"Брайтон" хочет купить защитника "Бристоля" за 20 миллионов фунтов
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"ПСЖ" готов продать Неймара за 180 миллионов евро 3
Кошмарные Зобнин и Рассказов, опять Васин. Сборная неудачников третьего тура 6
"Спартак" пожелал успехов Самедову, который объявил о завершении карьеры
Стала известна сумма, которую "Спартак" заработает на переходе Фернандо в "Бейцзин Гоань" 42
Александр Медведев - о трансфере Малкома: он легко вольется в команду 2
"Рома" хочет купить Игуаина 2
"Ювентус" согласился продать Кина в "Эвертон"
Все новости