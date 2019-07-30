Бывший тренер "Краснодара" Андрей Тихонов пожелал футболисту Павлу Мамаеву, который сейчас отбывает тюремное заключение, суметь вернуться в большой футбол.
– Я бы хотел этого. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Есть определенные качества. Здесь уже решение Павла. Конечно, я думаю, что он может продолжить.
– Насколько тяжело будет ему набрать форму?
– Наберет. Пройдет сборы полтора-два месяца, и все будет нормально. Конечно, может быть на тот уровень тяжело будет выйти. Но попробовать можно.
– А с позицией "Краснодара" по Мамаеву согласны?
– Таково решение клуба. Если, допустим, Сергей Николаевич Галицкий видит, что это неправильно и может отразиться на поведении детей, которых они пытаются воспитывать, он вправе принимать любое решение. Мне жаль Павла. У меня с ним хорошие отношения.
"Российская газета"
Андрей Тихонов пожелал Мамаеву вернуться в футбол
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