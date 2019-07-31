Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка, а также поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR), матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) и игре с Дмитрием Бариновым.
"Мой русский стал намного лучше. Теперь я могу разговаривать с игроками. Это хорошо, потому что не все игроки знают английский. А так, я знаю четыре с половиной. Сейчас я занимаюсь с репетитором раз в неделю.
VAR? Сейчас он есть во всех чемпионатах. Это очень хорошо, потому что мы можем смотреть повторы.
Последняя игра с ЦСКА мне не понравилась. Мы нанесли всего один удар. Мы можем лучше.
Сезон длинный, много игр. Но мне очень нравится играть с Бариновым. Это очень хороший игрок. Он выносливый и бьется в каждом матче. Это очень хорошо для команды", - цитирует Крыховяка Sport24.
Гжегож Крыховяк: мой русский стал намного лучше
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