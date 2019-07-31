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Юрий Семин: Смолов скоро будет готов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 4-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" рассказал о состоянии Федора Смолова, Бенедикта Хеведеса и Соломона Кверквелии.

"Смолов играл в Суперкубке и достаточно хорошо играл. После него у Федора было повреждение, и он долго не тренировался. Скоро, думаю, будет готов.

Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе, но есть проблемы, связанные с тем, что они провели подготовительный этап неполностью", - цитирует Семина Sport24.

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Теги: Семин Смолов Локомотив
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