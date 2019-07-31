РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча "Спартак" - "Динамо"

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировал информацию о возможном переносе матча 4-го тура РПЛ "Спартак" — "Динамо", намеченного на 3-е августа.Телеграм-канал Baza сообщил, что МВД обратилось к руководству РПЛ с рекомендацией перенести дерби на другую дату, аргументировав это предстоящим 3 августа митингом. По данным источника, матч было предложено перенести либо на 2-е августа, либо на 5-е."Вся информация о дате и времени начала матчей Премьер-Лиги опубликована на сайте РФПЛ. В случае внесения изменений в календарь, эта информация также будет опубликована на сайте", — сообщили в пресс-службе премьер-лиги в ответ на вопрос о возможном переносе матча "Спартак" — "Динамо".