Леонид Федун на встрече с болельщиками "Спартака" поддержал Кононова

На этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков.Федун заявил, что вариант возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых не рассматривается. Федун выразил поддержку нынешнему тренерскому штабу во главе с Олегом Кононовым. Владельцу клуба понятны объективные трудности, с которыми столкнулся тренер, а также понятно недовольство болельщиков игрой и результатом.На встрече также были разъяснены некоторые детали трансферной кампании. Федун заверил, что клуб подпишет полузащитника АЗ Гуса Тила.