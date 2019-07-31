"Динамо" интересуется нападающим "Интера"

"Динамо" проявляет интерес к нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе.Московский клуб предлагает за 22-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. "Интер" хочет выручить от сделки 20 миллионов, сообщает FCIN.Контракт Барбозы с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в "Интер" в 2016 году из "Сантоса", но так и не смог закрепиться в основе. Последние сезоны он проводил в аренде, выступая за "Бенфику", "Сантос" и "Фламенго".