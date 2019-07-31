Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, говоря о начале сотрудничества с Эрмитажем, отметил, что если состоится переход полузащитника "Барселоны" Малкома, его работа тоже будет выставлена в музее.
Ранее сообщалось, что первым проектом станет "Синий квадрат". Футболисты "Зенита" создадут свои вариации на тему картины Малевича. Эти картины будут переданы для проведения благотворительного аукциона.
"Если Малком приедет, то его работа тоже будет выставлена. Думаю, что шансы, что ему придется потрудиться в этом направлении, велики", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Александр Медведев: если Малком приедет в "Зенит", его работа тоже будет выставлена в Эрмитаже
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»