Президент ПФЛ Андрей Соколов опроверг слухи о возможной отмене матчей в зоне "Восток" из-за лесных пожаров.
"Да, в Иркутской области бушуют пожары. Это есть. Но это не значит, что эвакуированы граждане, что там везде дышать невозможно или нарушена экологическая обстановка.
Положение как может ухудшаться, так и улучшаться. Сегодня 31 июля. Матчи — 3 августа. Мы не получали никаких тревожных сигналов от клубов, которые там находятся", - цитирует Соколова Sport24.ru.
Президент ПФЛ заверил, что матчи тура состоятся, несмотря на лесные пожары
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