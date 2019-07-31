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Суд установил для Глушакова определенный порядок общения с детьми

Алиса Образцова, адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова – Дарьи, рассказала о том, какой порядок общения с детьми суд установил для 32-летнего футболиста.

– Сегодня Никулинский суд вынес решение по иску Дениса, в котором тот просил установить определенный порядок общения с детьми, – сообщила Образцова. – Решение суда следующее: в настоящий момент установлен график общения в первую и третью неделю месяца, по вторникам и четвергам, с 6 до 8 часов вечера, встречи – по месту жительства детей.

Когда младшей дочери исполнится 3 года – а это произойдет уже в декабре – у Дениса появится право забирать детей на выходные в первую и третью неделю месяца.

Дополнительно суд предоставил ему право проводить новогодние праздники и каникулы вместе с детьми каждый четный год, то есть, грядущий 2020 подпадает под это условие.

Еще Глушаков может забирать детей на один летний месяц по согласованию с Дарьей. Если согласования добиться не получится, то суд установил период с 15 июля по 15 августа.

Плюс к этому Денис имеет право присутствовать на праздновании дней рождения своих детей и общаться с ними не менее 3 часов, также у него есть право общаться с детьми в свой собственный день рождения.

В остальных его требованиях суд отказал. Дарья довольна решением суда, оспаривать его не собирается. Она не очень понимает, в чем смысл этого суда, ведь она и так не препятствовала Денису в общении с детьми. В СМИ ведь появлялись кадры, где Глушаков вместе с детьми. Суд сегодня увидел эти кадры и принял во внимание. Что ж, раз Денис захотел формализовать отношения, хорошо.

– Получается, он сделал себе хуже? Ведь до этого Денис мог видеться с детьми в любое время, а теперь у него есть рамки?

– Дарья не настроена делать так, чтобы Денис общался с детьми только в те дни, которые установил суд. Кроме того, у Глушакова, как у родителя, в принципе есть права на общение с детьми, просто суд установил обязательные рамки, которым Дарья должна следовать. В любом случае, все делается с учетом мнения детей, распорядка их дня и состояния их здоровья.

"СЭ"

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Теги: Глушаков Ахмат
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