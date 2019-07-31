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Тренер вратарей "Зенита": никакого спада в игре Лунева мы не видим

Тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов оценил форму основного голкипера питерцев Андрея Лунева.

"Мы никакого спада в игре Лунева не видим и смотрим на ситуацию совершенно другими глазами. Любой вратарь рано или поздно ошибается. Однако заострять на этом внимание так, как делает пресса и некоторые болельщики, не стоит. Для нас — ничего страшного не произошло. Это абсолютно рабочий момент.

Мы, в свою очередь, его поддерживаем, работаем, обращая внимание на какие-то наши профессиональные моменты. Чтобы сам Лунев сделал правильные выводы, после того как мы с ним разбираем определенные эпизоды. И, конечно, ему доверяем. "Сухие" матчи с "Сочи" и "Оренбургом" — тоже хороший в этом смысле момент", - цитирует Жевнова "Матч ТВ".

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Теги: Лунев Зенит
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