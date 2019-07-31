Новые партнёры выразили уверенность в том, что сотрудничество с «Жигулевским пивом» добавит колорита команде и увеличит посещаемость её матчей.
На встрече также присутствовали главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович и футболист Дмитрий Комбаров, продегустировавшие новый безалкогольный сорт пива «Фон Вакано 0,0».
Интервью с Божовичем и Комбаровым вы можете прочитать на нашем сайте:
Миодраг Божович: дай Бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда
Дмитрий Комбаров: "Трёхгорное" или "Жигулёвское"? Мне всегда больше нравилось "Жигулёвское"
Дмитрий Комбаров: проголосовал за Соболева и сказал проголосовать всем своим друзьям
"Крылья Советов" и АО "Жигулёвское пиво" в баре "На Дне" подписали партнерское соглашение
В знаменитом ресторане «На Дне» сегодня состоялось торжественное подписание соглашения между двумя брендами Самарской области – футбольным клубом «Крылья Советов» и АО «Жигулевское пиво».
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