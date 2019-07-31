Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес признался, что предпочел бы, чтобы его соотечественник Андре Шюррле перешел в состав железнодорожников, однако последний в итоге продолжит карьеру в "Спартаке".
"Лично я предпочел бы, чтобы Андре перешел в "Локомотив". Хотел бы видеть его в нашей команде. Но он выбрал "Спартак", так что теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на футбольном поле", — цитирует Хеведеса "Рейтинг Букмекеров".
Бенедикт Хеведес: хотел видеть Шюррле в "Локомотиве", но он выбрал "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»