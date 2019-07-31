Глава РФС Александр Дюков поручил перенести офис организации ближе к деловому центру "Москва-Сити", сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Дюков работает в должности председателя правления и генерального директора ПАО "Газпром нефть", офис компании находится в одной из башен "Москвы-Сити". Из-за этого он намерен перевезти в этот район и офис РФС.
"На данный момент ведется активный поиск необходимого здания. Организация рассматривает несколько вариантов в Беговом районе Москвы недалеко от станции метро "Динамо" или около станции "Беговая". Планировалось начать переезд ориентировочно в сентябре. Но в связи с затянувшимся поиском помещений процесс может быть отложен", — сообщил источник в РФС.
Офис РФС по распоряжению Дюкова переедет ближе к деловому центру "Москва-Сити"
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