Матч 4-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" пройдет 3 августа, как и планировалось изначально, сообщает "РБК-Спорт".
Ранее начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести матч из-за несогласованной акции протеста оппозиции в столице, которая запланирована на 3 августа. По этому поводу были проведены переговоры между РПЛ, МВД, "Спартаком" и "Динамо", однако клубы и лига решили проводить матч по расписанию.
"У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию", — сообщил источник.
Другой источник отметил, что МВД обратилось к РПЛ с этой просьбой, чтобы перестраховаться в случае реального обострения ситуации.
Согласно регламенту лиги, матч не может быть перенесен менее чем за 10 дней до его начала. Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства. Под форс-мажором подразумевается землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов власти, эпидемии и т. п.
РПЛ отказалась переносить матч "Спартак" - "Динамо", несмотря на просьбу МВД
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