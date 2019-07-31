Российские клубы не имеют права заключать контракты с футболистами на срок более 5 лет, рассказал спортивный юрист Юрий Зайцев.
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт.
"В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет", - цитирует Зайцева "СЭ".
Юрист - о контракте Малкома: в России нельзя заключать контракты на срок более 5 лет
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»