Василий Уткин: МВД гадит "Динамо". Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможный перенос матча 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" по просьбе МВД.





Ранее сообщалось, что лига отказалась от переноса и матч пройдет 3 августа, как и было запланировано."Будет, конечно, очень смешно, если МВД добьется переноса матча "Спартак" - "Динамо". В этом случае полиция нанесет смачный удар по своим — по "Динамо". Поскольку нет лучше дня, чтобы разметать "Спартак", где одна команда закончилась, а другая еще не началась. Причем это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации — "Спартак" все это с собой сделал сам, мазохически.МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами! Впрочем, все это лишний раз — образно — показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде", — написал Уткин в телеграме.