Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал переход в клуб полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
"В "Спартак" перешёл чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в Российскую Премьер-Лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для "Спартака" это ещё и очень удачная сделка – мы берём Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды", - цитирует Цорна ФК "Спартак".
Томас Цорн: Шюррле мотивирован и готов показывать свой лучший футбол в "Спартаке"
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