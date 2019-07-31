Вратарь "Локомотива" Гилерме, недавно продливший контракт с клубом, сообщил, что он не вел переговоров со "Спартаком" этим летом, несмотря на слухи в СМИ.
"Предложения были не только от российских команд, но из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в "Локомотиве".
Что касается моих слов о том, что "Локомотиву" нужно приложить больше усилий, чтобы я остался, то это было осознанно, хотя и спонтанно. Догадывался, что болельщики спросят о контракте, но речь не готовил. Просто на тот момент все слишком затянулось, я не мог больше терпеть. Понимал, что такие вопросы быстро не решаются; что мне уже не 20 лет.
Но я играю на хорошем уровне и, уверен, смогу удержать его еще три-четыре года. Рад, что смог донести это до руководства, и меня поняли. Главное, что и я, и клуб в итоге довольны. Когда доволен кто-то один — это не очень хорошо.
Разговоры о согласованном контракте со "Спартаком" — это все "бла-бла-бла". Согласовал контракт, просил три миллиона, пять миллионов — это все неправда.
Между мной и руководством "Спартака" никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы. Я готов повторить, что никогда не перейду в "Спартак". Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в "Локомотиве". В "Спартак" не перейду", - цитирует Гилерме Sport24.
Гилерме: готов повторить, что никогда не перейду в "Спартак"
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