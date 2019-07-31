Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против "Краснодара".
"К VAR отношусь положительно. Нет никаких проблем. Тренируемся и готовимся, как к обычной игре. Понимаем, что играем с хорошей командой и настраиваемся соответствующим образом.
Видел несколько матчей "Краснодара". Они играют в тот же футбол, контролируют матч, атакуют. Их игра не сильно изменилась.
В день игры тяжело целый день сидеть на базе. Это единственный минус позднего матча", - цитирует Жиркова Sport24.
Юрий Жирков - о матче с "Краснодаром": понимаем, что играем с хорошей командой
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