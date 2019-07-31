Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем отношении к системе видеопомощи рефери (VAR), а также прокомментировал тот факт, что "Оренбург" подал жалобу в РФС на работу главного арбитра встречи 3-го тура РПЛ против питерцев Сергея Карасева.
"У арбитров с VAR должно быть меньше проблем. Они могут посмотреть спорный эпизод с нескольких ракурсов. Я отношусь к VAR положительно. Плохо, что он пока не на всех матчах, чтобы все были в равных условиях.
"Оренбург" подал жалобу на судейство? Это их право. Вопрос по судейству лучше задавать департаменту судейства — когда свистят руки, когда не свистят. Если бы был VAR, судья мог бы разобраться. Аналогичный момент был в матче "Локомотив" — "Краснодар" в прошлом сезоне", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак: жалоба "Оренбурга" на судейство в игре с "Зенитом" - это их право
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