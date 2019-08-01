Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение, что травмы не позволяют полузащитнику петербургской команды Олегу Шатову реализовать свой потенциал в полной мере.
"Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть. У него много сильных сторон, которые позволяют ему быть востребованным во многих командах. Но травматизм ему мешает. Нам остается лишь лечить его и подводить к хорошему состоянию. И ждать, что эта неприятная для него полоса скоро закончится", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак: травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал
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