РФС: на уровне РПЛ вопрос переноса матча "Спартак" - "Динамо" не обсуждался

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о возможном переносе игры 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо"."Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе матча 4 тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо". Насколько нам известно, на уровне российской Премьер-лиги этот вопрос также не обсуждался, и футбольные клубы готовятся к проведению матча в установленные сроки."Спартак" - "Динамо" — это старейшее отечественное дерби, которого болельщики всегда ожидают с большим интересом. Надеемся увидеть в субботу яркий, захватывающий футбол в исполнении обеих команд", - сказали в РФС.